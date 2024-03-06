Доходы россиян от предпринимательства достигли рекорда с 2014 года

Доходы россиян от предпринимательской деятельности в 2023 году составили 6 трлн руб., продемонстрировав рост в номинальном выражении на 32% к 2022 году (почти 1,5 трлн руб.), а в реальном (с поправкой на инфляцию) — почти на 25%, следует из статистки Росстата. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на расчеты заместителя директора центра развития НИУ ВШЭ Светлану Мисихину.

По итогам прошлого года доля доходов от предпринимательства в общих денежных доходах граждан составила 6,8% — максимальный показатель с 2014 года (тогда было 7%). По итогам 2021 и 2022 годов доля предпринимательских доходов оценивалась в 5,7%.

Всего в 2023 году сумма денежных доходов россиян составила 88,3 трлн руб. Из них 59% — оплата труда наемных работников, 19,5% — социальные выплаты, 10,3% — прочие денежные доходы. В составе последний категории денежные переводы, выигрыши в лотереях, доходы от сдачи вторсырья и другие. Доходы от собственности (сюда включаются доходы от финансовых активов — дивиденды, проценты по депозитам, выплаты по ценным бумагам) в прошлом году снизились на 41% в реальном выражении. Их доля уменьшилась до 4,4% с 7,8% в 2022 году. В позапрошлом году доходы от собственности были выше, чем доходы от предпринимательства.

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