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В России могут создать государственный маркетплейс

«Ведомости»: в Совфеде предложили создать государственный маркетплейс

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Depositphotos

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов предложил создать государственный маркетплейс. С такой инициативой он выступил на круглом столе на тему «Законодательное регулирование деятельности маркетплейсов», прошедшем 5 марта, сообщает газета «Ведомости».

«Вы не думали, что, чтобы поддержать наших российских товаропроизводителей, может быть, создать свой маркетплейс для именно российских товаропроизводителей с сертификатами?» — обратился Абрамов к заместителю директора департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Юлии Юдиной.

Он также отметил, что сейчас в России много приличных сервисов, таких как «Госуслуги» или «Почта России», которые имеют государственное участие. По словам Абрамова, на государственном маркетплейсе потребитель будет уверен, что у товаров есть сертификаты и они прошли все проверки.

«А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату», — добавил он.

До этого стало известно, что глава комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов и глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев (партия «Единая Россия») подготовили законопроект об установлении основ государственного регулирования деятельности маркетплейсов, который также предполагает изменения в закон о торговле.

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