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Правительство одобрило продажу «Яндекса»

«Ведомости»: правительство РФ одобрило продажу «Яндекса» за 457,3 млрд рублей

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Evgenia Novozhenina/Reuters

Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрила сделку по покупке российской группой инвесторов 96,3% акций МКАО «Яндекс» у нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с ходом обсуждения сделки.

По словам одного из них, утвержденная комиссией сумма сделки составит 457,3 млрд руб. Это на 17,7 млрд руб. меньше, чем сумма, объявленная в начале феврале. Тогда «Яндекс» сообщал, что сумма составит 475 млрд руб. Как заявил один из источников, оставшиеся 3,7% уже принадлежат российскому «Яндексу».

08 февраля сообщалось, что компания Yandex N.V. по итогам реструктуризации не будет иметь права в течение пяти лет создавать и развивать аналогичные бизнесам «Яндекса» сервисы по всему миру.

В начале февраля стало известно, что компания Yandex N.V. продала свой российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров. Головной компанией группы вместо Yandex N.V. станет зарегистрированная в Калининградской области Международная компания акционерное общество (МКАО) «Яндекс». Основным акционером МКАО будет ЗПИФ «Консорциум.Первый» под управлением топ-менеджеров «Яндекса». Другие участники — структуры «Лукойла», основателя Leta Capital Александра Чачавы, главы депозитария «Инфинитум» и предпринимателя Александра Рязанова.

Ранее в Кремле отреагировали на продажу российского бизнеса Yandex N.V.

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