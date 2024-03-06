Стало известно, какие направления выбирали россияне для отдыха в марте

Самыми популярными направлениями для отдыха на мартовские праздники 2024 года у россиян стали Египет (24% туристов), ОАЭ (19%) и Таиланд (18%). Об этом свидетельствуют подсчеты «Росгосстраха» и Travelata.ru, копия есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Средняя цена тура в Египет составила ₽167 тыс. против ₽142 тыс. годом ранее. В Таиланд путевки обходились еще дороже — в среднем ₽242 тыс.

При этом около 14% респондентов выбрали внутрироссийские курорты со средним чеком ₽62 тыс. (+23% к 2023 году).

Туристы также предпочитали выбирать отели из категорий 4* (38%) и 5* (31%), в качестве опций они брали завтраки (41%) и программы «все включено» (31%). Апартаменты выбрали лишь 2% опрошенных.

«Заказов на мартовские праздники меньше, чем годом ранее, несмотря на более длинные выходные. Те, кто решил отдохнуть, выбирают пляжи Египта, ОАЭ и Таиланда, Россия в этом году уже не входит в топ-3», — отметил директор по маркетингу Travelata.ru Олег Козырев.

Самым дорогим станет тур из Москвы в Дубай на 8 ночей в отеле 5* с завтраками за ₽900 936 на троих. А самым бюджетным — поездка из Москвы в Петербург на 2 ночи в гостинице 4* без питания за ₽15 806 с человека.

По данным «Росгосстраха», лидерами индивидуальных поездок стали Россия, Таиланд, Италия, Китай и Азербайджан. При покупке страховки 43% выбирают риск «несчастный случай», 15% — «спорт». Популярны полисы на 5-14 (50%) и до 4 дней (46%).

«Несмотря на короткие выходные, востребованы полисы на 5-14 дней. Люди берут отпуск, совмещая с праздниками. Спрос на спортивные страховки говорит о закрытии горнолыжного сезона», — прокомментировала замдиректора «Росгосстраха» Ольга Купцова.

До этого стало известно, что спрос на туры «все включено» по России вырос в два раза.

Ранее россияне стали чаще отдыхать в Крыму.