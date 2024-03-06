ЦБ сообщил о росте числа черных кредиторов в Москве и области

В 2023 году в Московском регионе Банк России выявил 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Это на 9% больше, чем год назад. 209 из них — «черные кредиторы», их число за год выросло на 18%. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«Черные кредиторы» — это псевдо-ломбарды и организации, предоставляющие потребительские займы, но не входящие в реестры легальных участников микрофинансового рынка. Также к «черным кредиторам» относятся компании, которые под видом возвратного лизинга выдают займы под залог паспорта транспортного средства. В Москве ЦБ обнаружил 158 «черных кредиторов», в Московской области — 51.

Количество выявленных компаний с признаками финансовой пирамиды за год снизилось и составило 18. В Москве таковых было найдено 13, в Московской области — 5.

Кроме того, Банк России выявил в Московском регионе 5 компаний с иными признаками нелегальной деятельности: 2 из них — с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг, и 3 — с признаками осуществления нелегальной деятельности на страховом рынке.

ЦБ передал информацию о нелегалах в уполномоченные органы. Также компании были внесены в предупредительный перечень Банка России. В нем сейчас числятся более 12,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. Выявленными в Москве в списке значится более 500 компаний, с офисами в Московской области — более 160. Список обновляется ежедневно.

«Прежде чем занять или доверить деньги той или иной финансовой организации, проверьте ее легитимность на сайте Банка России в разделе «Проверить финансовую организацию», а также убедитесь, что ее нет в предупредительном списке», — посоветовал начальник Управления противодействия нелегальной деятельности ГУ Банка России по ЦФО Антон Сайкин.

ЦБ 10 января рекомендовал банкам блокировать счета компаний с признаками финансовых пирамид и нелегальной деятельности.

Ранее Центробанк РФ внес интернет-проект «Слово пацана/Slovopacana» в список финансовых пирамид.