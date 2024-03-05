В Сбере и Минэкономразвития изучили настроения российских бизнес-вумен

Возможность самореализоваться в профессии, развивать свое дело, является жизненным приоритетом для 30% россиянок, владеющих собственным бизнесом. Об этом свидетельствуют результаты исследования малого бизнеса «ПРИМ», проведенного Сбером в партнерстве с фондом «Общественное мнение» и Минэкономразвития. Такие данные представил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов во время стратегической сессии «Программа «Мама-предприниматель» — драйвер развития женского предпринимательства в субъектах РФ», состоявшейся в павильоне Сбера на ВДНХ в рамках Дня предпринимательства на выставке «Россия».

Анатолий Попов сообщил, что семья и дети являются главными ценностями для 70% российских бизнес-вумен. Также он отметил, что большинство опрошенных назвали важной способностью умение сохранять гармонию в построении бизнеса и семьи, совмещать эти два направления.

Он также подчеркнул, что социальная ответственность у российских женщин-предпринимательниц выше, чем у мужчин-бизнесменов.

«У женщин более демократичный стиль управления, они тщательнее проявляют заботу о сотрудниках, стараются обеспечить достойные условия труда, беспокоятся о качестве питания сотрудников», — рассказал Анатолий Попов.

Топ-менеджер компании уточнил, что 70% сотрудников Сбера — это женщины.

«Для компании это очень серьезная ответственности, мы должны обеспечить сотрудницам достойные условия, представить возможность выполнять функции матери, хранительницы очага, успешно совмещать работу с другими жизненными задачами», — отметил зампред правления Сбера.

Говоря об отличиях женщин-предпринимательниц от мужчин-бизнесменов, Анатолий Попов констатировал, что женщины более склонны к анализу, умеют лучше выстраивать коммуникации. Также, по его мнению, женщинам лучше, чем мужчинам, удается работать в режиме многозадачности.

Тема женского предпринимательства с каждым годом становится все более популярной, а число женщин, открывающих свое дело, растет, сообщила участвующая в стратегической сессии замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова. Замглавы ведомства отметила: согласно проведенному совместно со Сбером исследованию, вовлеченные в бизнес женщины более оптимистичны, чем мужчины.

По ее словам, женщины-предпринимательницы реже строят грандиозные планы, они более реалистичны и не витают в облаках.

«Женщины более снисходительны к себе, к окружающим и к государству. Они менее уверены в своих силах, поэтому стремятся обучаться чаще, чем мужчины», — рассказала Татьяна Илюшникова.

Также она подчеркнула, что женщины более охотно участвуют в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса.