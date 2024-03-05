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Аналитики назвали банки с самыми выгодными условиями по исходящим переводам

В топ-3 рейтинга агентства Smart Ranking вошли Тинькофф, Сбер и Газпромбанк

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Лучшие условия исходящих переводов предоставляет Тинькофф Банк, выяснили эксперты агентства Smart Ranking, проанализировавшие базовые тарифы 16 крупных российских финансовых организаций. На оценку влияли лимиты и комиссии по переводам, география покрытия, доступные для транзакций валюты и способы переводов, сообщают
«Известия».

Также в тройку лидеров вошли Сбер и Газпромбанк, которые предлагают максимально допустимые на сегодняшний день суммы для бесплатных переводов через Систему быстрых платежей СБП (до 100 тыс. рублей), а также адаптировали механизмы международных переводов в условиях санкций. В топ-5 рейтинга вошли Альфа-Банк и Райффайзенбанк.

Кроме того, эксперты пришли к выводу, что наибольший объем транзакций в РФ проходит через СБП.

Сейчас лимит на бесплатные переводы через СБП составляет 100 тыс. рублей в месяц. Если транзакция превышает эту сумму, банк может самостоятельно устанавливать комиссию, но не более 0,5% от суммы и максимум 1,5 тыс. рублей. Однако у каждого банка свои лимиты на бесплатные переводы. Так, в Тинькофф он составляет 5 млн. рублей.

При этом на переводы по реквизитам счета или номеру карты банки устанавливают высокие лимиты. Например, Тинькофф позволяет переводить до 200 млн рублей за одну операцию, а ВТБ и Райффайзен — до 10 млн рублей.

«Многие участники рынка уже сейчас улучшают условия и повышают лимиты для бесплатных переводов, хотя требование сделать перечисления до 30 млн рублей в месяц на собственный счет в другом банке бесплатными вступит в силу лишь с 1 мая. Новый подход усилит борьбу рынка за клиентов, что в перспективе приведет к улучшению всех тарифов», — говорится в материале.

В исследовании также отмечается, что банки расширяют ассортимент валют, доступных для перевода., Например, клиентам Тинькофф, помимо рубля, доступны переводы в киргизских сомах, таджикских сомони, бразильских реалах, тайских батах и азербайджанских манатах. Юрлица могут переводить валюту в Азербайджан, Беларусь, Бразилию, Кыргызстан и Таджикистан.

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