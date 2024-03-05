ЦБ рассказал, как мошенники воруют деньги россиян перед 8 марта

В предпраздничные дни активно используется схема с якобы подарком за заказы товаров к 8 марта. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт по кибербезопасности ГУ Банка России по ЦФО Алексей Потехин. Он назвал еще две схемы, с помощью которых финансовые мошенники атакуют россиян.

Сообщение о положенном подарке может прийти в виде смс от известного маркетпрейса или торговой сети. Чтобы получить подарок, нужно всего лишь ответить на несколько вопросов о том, что приобретается на 8 марта. После ответов приходит сообщение, что респонденту полагается, например, смартфон, чтобы выбрать модель, цвет и т.д., просят установить на телефон некое приложение и зарегистрироваться в нем. А дальше вариантов много: установленное приложение может предоставить мошенникам возможность удаленно собирать информацию о паролях от личных кабинетов, посещаемых жертвой банковских приложений или сервиса госуслуги. Либо — просто оформлять на доверчивого человека подписку на платный рекламный контент.

«Эта обманная схема построена сразу на нескольких приемах социальной инженерии, при этом в фокусе мошенников — активные люди, которые много тратят в предпраздничные дни. По расчетам аферистов, именно эти граждане вполне могут «клюнуть» на их уловку с подарком за опрос о тратах. Конечно, относиться к таким внезапным предложениям следует критически. Не нужно переходить по ссылкам из сомнительных сообщений, даже если их вам прислали знакомые», — пояснил Потехин.

Вторая схема «под 8 марта» ловит в свой прицел, как правило, женщин, которые уже получили подарки, заказанные для них через сеть интернет. Суть схемы проста: после доставки поступает звонок якобы от сервиса, который осуществлял доставку, и сообщается, что компания к празднику дарит еще и большой праздничный букет, но так как это эксклюзив и он доставляется специальным транспортом, доставку надо оплатить, обычно указывается сумма в 400-500 рублей. В итоге после оплаты человек остается и без денег, и без подарка.

В рамках третьей схемы в мессенджер мужчине приходит рекламное сообщение с предложением купить букет с доставкой, достаточно заполнить специальную форму по ссылке, и цветы якобы привезут в назначенное время по указанному адресу. Дальше просят ввести данные карты, в результате воруется платежная информация.

До этого «Газета.Ru» рассказала, что мошенники придумали новую схему для кражи денег у россиян перед 8 марта.

Ранее хакеры атаковали россиян через QR-коды в мессенджерах.