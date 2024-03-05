Зарплаты в 2024 году могут вырасти у большинства российских работников

Около 63% российских работодателей намерены повысить зарплаты сотрудникам в 2024 году. Об этом пишет газета «Известия» по данным исследования Русской школы управления.

Директор школы Анастасия Боровская отметила: «Повышение зарплат — закономерный ответ на ситуацию на рынке труда. Сегодня это рынок соискателя, и для сохранения лояльных кадров нужно своевременно корректировать их доходы. Но высокая зарплата не может быть единственным мотиватором. Важна комплексная система развития персонала: обучение, корпоративные мероприятия, забота о здоровье, другие нематериальные бонусы. И, конечно, сотрудникам должно быть интересно работать, для чего требуется тщательная работа по выстраиванию корпоративной культуры».

Большинство (36%) компаний планируют прибавку к окладам от 5% до 10%. На повышение до 5% рассчитывают 24% респондентов, 10% — от 11 до 20%, 3% — более 20%. При этом 37% работодателей увеличат лишь оклады, 22% — премиальную часть, а 14% — и оклады, и премии.

Всем сотрудникам повысят зарплаты в 37% организаций. Остальные будут идти по выборочному пути: чаще планируют прибавки специалистам (20%), рабочим (18%), среднему менеджменту (8%), топ-менеджерам (5%). В 15% случаев повышение будет точечным, а в 27% компаний его не ожидается.

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