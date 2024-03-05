Украинская газовая компания готова продолжить транзит топлива из России

Украинская сторона готова и дальше обеспечивать прокачку газа из России в Европу, заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа. Его слова приводит РИА Новости.

«Если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Как было сказано нашим политическим руководством, мы будем предоставлять такой сервис», — сказал спикер.

Основными потребителями газа из РФ, поставляемого через Украину, являются Австрия и Словакия. К 2027 году страны обязались отказаться от российского топлива, отметил Липпа.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна готова продлить транзит российского газа после 2024 года. С Москвой на эту тему Киев общаться не собирается, однако готов к диалогу со странами Европы.

До этого эксперт назвал возможные последствия отказа Европы от транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о важности инициативы от Европы по продлению транзита газа.