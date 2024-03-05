Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская газовая компания готова продолжить транзит топлива из России

«Оператор ГТС Украины»: Киев готов продолжать транзит российского газа в Европу

close
100%
РИА Новости

Украинская сторона готова и дальше обеспечивать прокачку газа из России в Европу, заявил глава «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа. Его слова приводит РИА Новости.

«Если наши партнеры не успеют переформатировать свои источники поставок и будут вынуждены обращаться к России еще и в следующем году, то это будет их решение. Как было сказано нашим политическим руководством, мы будем предоставлять такой сервис», — сказал спикер.

Основными потребителями газа из РФ, поставляемого через Украину, являются Австрия и Словакия. К 2027 году страны обязались отказаться от российского топлива, отметил Липпа.

Накануне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что страна готова продлить транзит российского газа после 2024 года. С Москвой на эту тему Киев общаться не собирается, однако готов к диалогу со странами Европы.

До этого эксперт назвал возможные последствия отказа Европы от транзита российского газа через территорию Украины.

Ранее в Минэнерго РФ заявили о важности инициативы от Европы по продлению транзита газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами