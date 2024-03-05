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Стало известно, когда на горнолыжном курорте Шерегеш откроется аэропорт

Открытие аэропорта на горнолыжном курорте Шерегеш запланировано на 2027 год

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Кристина Богачева/«Газета.Ru»

Открытие аэропорта на российском горнолыжном курорте Шерегеш намечено на 2027 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства Кемеровской области.

Сейчас ведется разработка проекта аэродромных сооружений и подъездной дороги. Каким образом был решен вопрос финансирования строительства аэродромной инфраструктуры не уточняется.

В феврале председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении около 1 млрд руб. на развитие туристического комплекса «Шерегеш». Средства пойдут на ремонт очистных сооружений, модернизацию системы водоснабжения, строительство новой дороги к одному из корпусов комплекса.

До этого сообщалось, что россияне начали чаще интересоваться горнолыжным спортом, самые популярные склоны — в Турции, Грузии, Черногории и «Шерегеше».

Ранее в Авиасейлс назвали самые популярные у россиян города для поездок в марте.

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