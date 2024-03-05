Рыбаки попросили отменить экспортные пошлины на треску, минтай и крабов

Комиссия РСПП по рыбному хозяйству рекомендовала обнулить пошлины на вывоз за рубеж филе, мороженой рыбы, клипфикса из трески, а также мороженого минтая, филе, фарша, сурими и глубоководного краба. Об этом заявил глава комиссии, президент ВАРПЭ Герман Зверев, передает РИА Новости.

С 1 октября 2022 года Россия установила гибкие экспортные пошлины от 4% до 7% в зависимости от курса рубля на ряд товаров. По поручению главы РСПП Александра Шохина комиссия подготовит обращение с предложением внести изменения в постановление №1538.

«У добытчиков этих видов биоресурсов рентабельность критически низкая, убытки огромные», — отметил Зверев.

Он считает, что обнуление пошлин повысит конкурентоспособность российской продукции и позволит развивать новые рынки сбыта взамен закрывшихся из-за санкций. Глава Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак указал на сложную ситуацию по филе минтая, сурими, фаршу и другой продукции из этой рыбы. Внутренний рынок не может потребить 2,3 млн тонн минтая, а экспортные рынки проблемные.

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Александр Осинцев оценил влияние пошлин на операционную деятельность в минус 5 п.п. рентабельности.»

Экспорт обеспечивает 70% выручки отрасли по рыболовству и рыбопереработке», — подчеркнул он.

До этого стало известно, сколько получил бюджет от экспортных пошлин.

Ранее в России резко выросло производство устриц и мидий.