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Экономисты объяснили причины роста стоимости акций Сбера

Стоимость акций Сбера превысила отметку в 300 рублей за бумагу

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Поступательные котировки акций Сбера обусловлены двумя факторами поддержки, рассказал kp.ru экономист Андрей Бархота.

«Первый фактор роста – впечатляющие данные отчетности по МСФО за 2023 год с чистой прибылью в 1,5 трлн рублей и рентабельностью капитала в 25,3%. Вторая причина — значимое влияние технологического фактора, который даже оцифрован в финансовом результате Сбера», — сказал он.

Также главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян отметила, что хорошая адаптация эмитента к санкциям стала одной из причин роста стоимости акций Сбера.

По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал», доцента Финансового университета при правительстве РФ Сергея Суверова, одной из причин роста акций стали прогнозы по увеличению ВВП в России в 2024 году.

«Также Сбер уверенно превращается в технологический банк, а рынок ожидает снижения ключевой ставки ЦБ во второй половине 2024 года», — отметил он.

Напомним, 5 марта стоимость акций Сбера превысила отметку в 300 рублей за бумагу. Всего с марта 2023 года акции Сбера выросли на 75%.

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