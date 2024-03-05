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Стало известно, кто в России больше всего беспокоится из-за проблем с работой

«Понимаю»: женщины в четыре раза чаще мужчин беспокоятся из-за проблем с работой

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Shutterstock

Большая часть россиян, которые обращаются к психологам по вопросам, связанным с работой и карьерой, — женщины (80%). Об этом говорится в исследовании платформы корпоративного благополучия «Понимаю», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Женщин чаще беспокоит отсутствие баланса между работой и семьей, тревожит выгорание и ощущение неравного отношения в коллективе по гендерному признаку. При этом они реже испытывают «синдром самозванца» и неуверенность в собственных компетенциях, отметили аналитики.

Между тем опрошенные мужчины признались, что у них часто возникают трудности с коммуникацией. Кроме того, их беспокоят вопросы доминирования и невозможности карьерного роста.

Больше всего обращений россиян в 2023 году было связано с отстаиванием личных границ и выстраиванием общения — 25% от общего количества. Запрос на решение проблем, связанных с work-life balance, с 2022 года вырос почти вдвое (+40%). Среди других популярных поводов для обращения россиян к психологу из-за работы — сложности с адаптацией на новом рабочем месте и трудности во взаимодействии с клиентами.

До этого аналитики проанализировали зарплатные ожидания россиян. Женщины указывали сумму в среднем на 23 тыс. рублей меньше.

Ранее длительность рабочего дня в России достигла максимума за 19 лет.

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