Иностранцы почти перестали вкладываться в российский бизнес

Объем иностранных венчурных инвестиций в российский бизнес по итогам 2023 года сократился в 15 раз, до $55 млн. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Агентства инноваций Москвы. Для сравнения: в 2022 году значение составляло $814 млн.

При этом $40 млн от общей суммы иностранцы вложили в одну компанию, занимающуюся разработкой ультратонких умных контактных линз.

В целом рынок венчурных инвестиций в РФ за 12 месяцев сократился в 10 раз и составил $118,2 млн против $1,25 млрд годом ранее. Это исторический минимум за последние семь лет.

На прошлой неделе Reuters обратил внимание на бегство инвесторов с фондового рынка Японии. За период с 19 по 22 февраля иностранцы вывели из японских акций $19 млн. Сами японцы также предпочитают вкладываться в зарубежные бумаги. Главным образом их интересуют акции США и Индии.

Ранее американский индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов.