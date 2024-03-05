В Госдуме рассказали, что можно сделать в случае нехватки стажа для пенсии

Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить. Но можно приобрести не более половины стажа в случае его нехватки. Об этом «Газете.Ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы. Докупить можно, если там не хватает одного-двух лет стажа, ну не больше половины, то можно докупить. Каждый год цена меняется. Это интересно для тех, кто к сожалению, не смог сформировать свой трудовой стаж в полном объеме или не сформировал пенсионный баланс», — отметила парламентарий.

По ее словам, за прошлый год россияне могли приобрести не более 8,12 пенсионных баллов за 340 тыс. рублей.

«Согласитесь, это достаточно большая такая cумма для того, чтобы внести единовременно. Для этого достаточно просто подать такую заявку. Но естественно, если родителям, к примеру, пожилым не хватает пенсионных баллов, родственник может помочь, дети могут помочь, докупить баллы, чтобы мог пенсионер выйти на пенсию именно в установленный возраст, если им не хватает», — заключила Бессараб.

В 2024 году на пенсию выходят женщины в возрасте 58 лет (1966 года рождения) и мужчины в возрасте 63 лет (1961 года рождения). Они получат страховую пенсию, если у них накоплено 15 лет трудового стажа и минимум 28,2 пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме предложили платить пенсию в два прожиточных минимума за стаж от 30 лет.