Россия сократила вывоз угля

Россия по итогам января продала за границу 14,6 млн тонн угля. Это на 8% меньше, чем годом ранее. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в Минэнерго.

За месяц из страны было вывезено около 11,9 млн тонн энергетического угля (-8,2%) и 2,7 млн тонн коксующегося угля (-8%).

Закупки российского угля в январе снизили практически все крупнейшие импортеры. Так, поставки в Индию и Турцию за период просели на 55% и 47% соответственно, до 1,4 млн тонн. Китай за период получил 3,8 млн тонн угля из России, что на 10,5% меньше прошлогоднего показателя. Экспорт в Южную Корею сократился на треть, до 472 тыс. тонн.

Япония и вовсе практически полностью свернула закупки энергоносителя у России — поставки по направлению упали более чем в 60 раз, до 14 тыс. тонн. Также не было ни одной поставки российского угля в Марокко, хотя в январе 2023 года они составили 453 тыс. тонн.

До этого стало известно, как новые антироссийские санкции могут сказаться на рынке алмазов.

Ранее эксперт заявил об исчерпании потенциала санкций в отношении России.