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Россия обжалует решение суда в Амстердаме по искам экс-акционеров ЮКОСа

Генпрокуратура: РФ обжалует решение суда о выплате акционерам ЮКОСа $50 млрд

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Jiri Hubatka/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Российская Федерация намерена обжаловать решение апелляционного суда Амстердама, который отклонил доводы Москвы о незаконности решения международного арбитража о выплате $50 млрд по искам бывших акционеров ЮКОСа. Об этом, ссылаясь на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.

Как заявили в надзорном ведомстве, Генпрокуратура обеспечивает представительство и защиту российских интересов по неправомерным претензиям бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС. В том числе, Генеральная прокуратура защищает интересы РФ в судах Нидерландов в рамках по отмене арбитражных решений, которые были вынесены в 2014 году в пользу экс-акционеров ЮКОСа.

В ведомстве подчеркнули, что февральское решение апелляционного суда Амстердама будет обжаловано в Верховный суд Нидерландов.

20 февраля Апелляционный суд Амстердама вынес решение в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС в многолетнем споре с Россией.

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