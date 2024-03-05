Кремль анонсировал создание в БРИКС независимой платежной системы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ТАСС заявил, что БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», — сказал он.

Ушаков добавил, что главным требованием к этой системе будет ее удобство для государств, населения и бизнеса. Она не должна быть затратной, при этом должна развиваться вне политики.

Также он рассказал, что на присоединение к БРИКС поступают новые заявки, однако говорить о «второй волне» расширения пока преждевременно.

До этого Ушаков сообщал, что для кандидатов в БРИКС непременным условием будет поддержка многополярности.

Ранее БРИКС расширился до 11 стран.