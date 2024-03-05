Французский политик обратил внимание на пропавшие средства, переданные Украине

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился на своей странице в Х бесследной пропажей €16 миллиардов из финансовой помощи Киеву от Евросоюза.

«Сегодня Зеленский утверждает, что «16 миллиардов помощи, собранной в 2022 году для Украины, <..> так и не были получены»! 16 миллиардов пропали! Исчезли! В одной из самых коррумпированных стран мира!» — написал он в публикации.

Он добавил, что пропавшие деньги могли бы пойти на субсидирование фермеров и развитие больниц в Евросоюзе.

4 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве сообщил, что страна так и не получила обещанную Евросоюзом в 2022 году помощь в размере €16 миллиардов. Также он рассказал об объемах ожидаемой военной помощи для страны от Запада. По его словам, все подписанные соглашения рассчитаны на долгий срок — от 10 лет и больше.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.