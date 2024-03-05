На Сахалине крупнейшая птицефабрика возобновила торговлю мясом птицы

Южно-Сахалинская птицефабрика «Островная» сообщила в Telegram-канале о возобновлении торговли мясом птицы после приостановки производства из-за подозрения на птичий грипп.

«Птицефабрика «Островная» возобновляет торговлю мясом птицы», — говорится в публикации.

По данным пресс-службы, в семи фирменных торговых точках продажа началась уже с понедельника, три магазина восстановят работу с 6 марта, еще восемь точек в других районах Сахалина начнут продажи с 6 и 11 марта.

11 февраля сообщалось, что в Сахалинской области объявили карантин по высокопатогенному гриппу птиц, который выявили на птицефабрике «Островная». На следующий день уточнялось, что на птицефабрике был обнаружен высокопатогенный грипп птиц подтипа Н5.

Указом губернатора Валерия Лимаренко были назначены специальные ограничительные мероприятия. Как сообщается, предпринимаются все необходимые действия в соответствии с ветеринарными правилами.

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