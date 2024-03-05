В Telegram появились новые функции

Обновленная версия мессенджера Telegram предлагает пользователям раздел с дополнительными возможностями для бизнеса. Об этом сообщает ТАСС.

Теперь подписчики Telegram Premium в настройках могут добавлять приветственные сообщения для отправки новым клиентам, а также отправлять быстрые ответы — заранее подготовленные заготовки с медиафайлами и форматированием.

Кроме того, в мессенджере появилась возможность указывать график работы и адрес офиса своей компании, а также настроить автоматическую отправку статуса «Нет на месте».

Стала также доступна публикация в Stories фотографий и видео с товарами или услугами, а также возможность установки бизнес-статуса (эмодзи) рядом с именем и настройка разноцветных тегов для чатов. Указанные функции входят в подписку Premium временно.

В конце февраля предприниматель Павел Дуров в своем англоязычном Telegram-канале Du Rove's Channel объявил о предстоящем запуске монетизации в мессенджере. Система заработает уже в марте.

27 февраля пользователи Telegram со всей России сообщили о массовом сбое в работе мессенджера.

4 марта у многих пользователей мессенджера не загружались мультимедийный файлы: картинки, видео, голосовые сообщения и т.п. Больше всего сообщений о сбоях поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Ижевска и Республики Удмуртия. Чаще всего пользователи жаловались, что приложение не работает полноценно без включенного VPN.

В WhatsApp появилась новая функция.