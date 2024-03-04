Союзцемент просит отменить сезонный запрет на перевозку цемента

Организация «Союзцемент», в которую входят крупные игроки отрасли, обратилась в Минтранс РФ с просьбой проверить обоснованность введения весенних ограничений движения транспорта для перевозки цемента по автодорогам в регионах России. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе компании.

Речь идет о запрете на проезд большегрузного транспорта по автотрассам, которые регионы традиционно вводят на срок до 30 дней в апреле — июне. «Союзцемент» предложил вводить подобные ограничения только при наличии обоснований и с соблюдением всех процедур запрета. Организация попросила Минтранс направить обращение об этом в органы власти субъектов Российской Федерации.

«Автомобильный транспорт является основным средством доставки цемента до потребителей. По итогам анализа рынка цемента Российской Федерации было зафиксировано, что его доля, доставляемого автомобильным транспортом, в 2023 году выросла до 61% и составила 39,8 млн тонн. Тенденция роста доли автомобильных перевозок цемента наблюдается на протяжении последних несколько лет», — объяснили в пресс-службе компании.

Там добавили, что около 40% грузов цементной отрасли, отгружаемых железнодорожным транспортом, доставляется до конечных пунктов автомобильным транспортом (без учета перевозок в виде бетонов).

С 2018 года по решению Минтранса России весенние ограничения движения большегрузов не вводятся на автомобильных дорогах федерального значения. Субъекты РФ самостоятельно принимают решения об ограничениях движения по автотрассам регионального или межмуниципального значения.

«Союзцемент» получил разъяснения от Минтранса, по которым решения о запрете должны приниматься по каждой автомобильной дороге на основании измерений фактической температуры, глубины промерзания грунта, величин прогибов дорожного полотна. При этом сезонные запреты проезда по региональным автодорогам для большегрузных машин, в том числе цементовозов, вводятся во многих субъектах Российской Федерации, и региональные власти нередко пренебрегают процедурой обследования автотрассы, пояснили в пресс-службе союза. В результате весной из-за логистических ограничений потребители не всегда могут сделать запасы цемента перед началом высокого строительного сезона, заключили в пресс-службе.

«В случае отмены ограничений для движения автотранспорта в апреле и мае это может привести к увеличению поставок цемента на 1,75 млн тонн, что составляет 15% от потребления цемента за этот период. А это ровно тот объем, которого не хватает в разгар строительного сезона. Как правило локальный сезонный дефицит в цементе испытывают застройщики жилья. В годовом выражении 1,75 млн тонн цемента – это 2,7% от потребления в 2023 году», — отметил управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь.

По его словам, для девелоперов это значительный объем цемента, позволяющий построить около 8 млн. кв. метров жилья в год.

В 2023 году «Союзцемент» также обращался в Минтранс РФ по поводу запрета.