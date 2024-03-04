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Россия ведет работу с Турцией по урегулированию сложностей с платежами

Посол Ерхов: РФ ведет работу по урегулированию сложностей с платежами в Турцию

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Depositphotos

Проблема с платежными переводами из России в Турцию сохраняется, работа по ее урегулированию продолжается. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Турции Алексей Ерхов.

Как отметил дипломат, главной задачей на сегодняшний день является сохранение «более или менее штатного функционирования системы расчетов между добросовестными участниками внешнеэкономической деятельности — нашими и турецкими».

По его словам, результаты работы есть, но они различаются в разных секторах экономики.

«Какие-то переводы где-то еще «застревают», что называется, «в пути», какие-то проходят, как сообщают нам партнеры. Конечно, нам важно знать обстановку «в реальном масштабе времени», — отметил Ерхов.

Он добавил, что российские компании, которые ведут бизнес с турецкой стороной и в данный момент терпят убытки, могут информировать торговое представительство РФ в Турции о каждом конкретном случае для принятия надлежащих мер.

Ранее посольство России сообщило о сложной ситуации с переводами в Турцию.

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