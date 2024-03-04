АСВ назвало сумму переводов, зависших в системе CONTACT

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), через платежную систему CONTACT, оператором которой являлся КИВИ банк, остались неисполненными более 17 тысяч переводов на общую сумму свыше 700 миллионов рублей. Эти денежные средства будут возвращены вкладчикам в ходе ликвидации банка в рамках третьей очереди кредиторов. Об этом пишет АСВ.

Требования включаются в реестр кредиторов КИВИ банка. Агентство напомнило, что заявления принимаются конкурсным управляющим в течение 60 дней с момента публикации сведений о ликвидации банка.

В начале марта АСВ сообщало, что с 29 февраля выплатило вкладчикам КИВИ банка 880,3 млн рублей, что составляет 20% объема страховой ответственности государственной корпорации. Выплаты осуществляются через Уралсиб в качестве банка-агента.

До этого ФСБ начала проверку возможного вывода за границу средств, полученных КИВИ банком незаконным путем. При этом ЦБ не выявил фактов хищения с электронных кошельков клиентов в ходе недавней проверки финучреждения.

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