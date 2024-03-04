«СберСтрахование жизни» будет страховать спортсменов и экстремалов

«СберСтрахование жизни» планирует запустить специальный продукт для тех, кто занимается экстремальными видами спорта, спортсменов и путешественников, рассказал «Газете.Ru» вице-президент Сбербанка, генеральный директор «СберСтрахования жизни» Игорь Кобзарь. На показе фильма «Повелитель ветра», организованном компанией, было озвучено предложение застраховать и жизнь знаменитого путешественника Федора Конюхова, главного героя кинокартины.

По словам Кобзаря, спецпродукт для страхования жизни экстремалов будет иметь более высокий тариф, чем обычная страховка, зато в нем учтут все возможные риски. Для компании такие клиенты — это интересная возможность и вопрос престижа, который рождает доверие, полагает глава «СберСтрахования жизни». Кобзарь отметил, что компании бы хотелось застраховать Федора Конюхова, если он не будет против.

«Я сам увлекаюсь малой авиацией. В прошлом году я слетал на Кольский полуостров, а в следующий раз хочу отправиться с запада на восток России и обратно. Есть такая мечта», — поделился он.

Игорь Кобзарь также сообщил, что «СберСтрахование жизни» является лидером по объему выплат: доля привлечения денег составляет 35%, а выплат клиентам — 67%. Он также заверил, что в спорных ситуациях компания встает на сторону клиента.

Ранее сообщалось, что дочерние компании Сбера — «СберСтрахование» и «СберСтрахование жизни» — в 2023 году выплатили клиентам 190 млрд рублей по страховым случаям в 2023 году. Это на 23% больше, чем в 2022 году. При этом сроки урегулирования убытков сократились в несколько раз.