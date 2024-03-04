Генпрокуратура выявила незаконные схемы в десятках дальневосточных компаний

В марте 2024 года Арбитражный суд Приморского края рассмотрит беспрецедентные иски Генеральной прокуратуры к крупнейшим рыбопромышленным компаниям Дальнего Востока. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на материалы дела.

В числе ответчиков фигурируют 31 компания и 29 физических лиц, в том числе известные бизнесмены Дмитрий Дремлюга и Олег Кан, которых называют «крабовыми королями» региона. Надзорное ведомство требует взыскать с них и подконтрольных структур в общей сложности 376 млрд рублей, а сами предприятия национализировать.

По данным прокуроров, компании Дремлюги и Кана создавали видимость самостоятельной деятельности, но на самом деле были аффилированы между собой. Они занимались незаконной добычей водных биоресурсов, поскольку бизнесмены являются иностранными гражданами, что запрещено законом без специального разрешения властей.

Так, Дмитрий Дремлюга в течение последних 10 лет проживает за границей, имея гражданство Украины. Олег Кан обладает видом на жительство в Южной Корее и не является налоговым резидентом РФ. При этом предприниматели контролировали такие компании, как «Краб Марин», «Реал Девелопмент», «Монерон», «Курильский универсальный комплекс» и многие другие.

В материалах дела указывается, что в лоббировании незаконного бизнеса Кана были задействованы правоохранительные органы Приморья и некоторые депутаты, в частности член Сахалинской облдумы Дмитрий Пашов. Эти обстоятельства выявила совместная проверка Генпрокуратуры, ФСБ и ФАС.

По оценкам надзора, сомнительными операциями с квотами компании Дремлюги причинили ущерб на 17,4 млрд рублей, а Кана – на 358,7 млрд рублей. Генпрокуратура настаивает на взыскании этих сумм в казну и изъятии самих предприятий в собственность государства.

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