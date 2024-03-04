Мадрид призвал страны ЕС договориться об отказе от газа из РФ

Испания настаивает на выработке единого подхода Евросоюза к сокращению импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России. Об этом заявила министр энергетики страны Тереса Рибера перед встречей министров энергетики стран ЕС в Брюсселе, передает Reuters.

По словам Риберы, односторонние действия Испании по отказу от российского СПГ будут малоэффективны, так как поставки просто перенаправят в другие порты ЕС. Она подчеркнула необходимость «совместного подхода к сокращению или запрету импорта из России».

Евросоюз пока не вводил санкции на российский газ и СПГ, от которых по-прежнему сильно зависят некоторые страны-члены. Однако давление на Брюссель с целью ужесточения ограничений растет на фоне конфликта на Украине.

«Нам необходим общий подход, исходящий от Европейского союза, и мы будем настаивать на этом», — заявила Рибера журналистам.

Вопрос отказа от российских энергоресурсов остается одним из наиболее сложных для ЕС. Страны сообщества разделились в оценках готовности к подобным мерам из-за опасений нанести серьезный ущерб экономике. Совместная стратегия позволит избежать возможных разногласий внутри союза, пишет издание.

До этого стало известно, что ЕК запланировала сократить закупки СПГ из РФ после прекращения транзита газа через Украину.

Ранее Америка удержала лидерство по экспорту СПГ в Евросоюз.