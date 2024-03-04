В Сбере рассказали о росте числа пользователей сервиса мониторинга кредитной истории

Число подписчиков сервиса мониторинга кредитной истории от Сбера увеличилось на 55% в 2023 году и достигло 300 тыс. человек, сообщает пресс-служба банка.

В Сбере отметили, что с помощью сервиса клиенты могут оперативно отслеживать изменения, которые происходит в кредитной истории.

«В современном мире, когда уровень кибермошенничества постоянно растет, очень важно своевременно получать информацию о своей кредитной истории и быть в курсе всех возможных изменений», — рассказал директор дивизиона «Риски розничного бизнеса» Сбербанка Роман Тихонов.

Клиент сервиса мониторинга кредитной истории получает пуш-уведомления или смс о любых изменениях.

Он добавил, что за 4 года работы сервиса пользователи получили более 35 млн уведомлений о событиях своей кредитной истории.

Ранее Сбер запустил сервис для перевода зарплаты в банк по QR-коду.