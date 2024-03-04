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Криптоэксперт оценил, когда цена биткоина преодолеет исторический максимум

Криптоэксперт Райнхардт: цена биткоина достигнет $70 тыс. в ближайшие недели

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Dado Ruvic/Reuters

Цена биткоина на криптобиржах побьет исторический рекорд от 9 ноября 2021 года и достигнет $70 тыс. в ближайшие недели. Такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель Smart Blockchain Алекс Райнхардт, комментируя рост стоимости биткоина до $65 тыс.

«Биткоин достигал исторического максимума 9 ноября 2021 года спустя год после третьего халвинга. Тогда средневзвешенная цена криптовалюты приблизилась вплотную к отметке $70 тыс. и составила $67 549. Учитывая, что биткоин уже торгуется по $64 500, можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тыс. Другой вопрос, сможет ли биткоин закрепиться на этом уровне», — отметил Райнхардт.

По его словам, отчасти нынешний рост связан со страхом упущенной прибыли: инвесторы в спешке увеличивают позиции в биткоине. В ближайшие месяцы можно ожидать как роста, так и резких коррекций, которые неизбежно происходят на волатильных рынках, особенно подверженных эмоциональным покупкам и продажам, заключил криптоэксперт.

Криптовалюта дорожает уже пять дней подряд и за это время прибавила 17%. С начала года рост составил 40%.

Ранее криптоэксперт рассказал, стоит ли продавать биткоины после резкого подорожания.

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