Криптоэксперт оценил, когда цена биткоина преодолеет исторический максимум

Цена биткоина на криптобиржах побьет исторический рекорд от 9 ноября 2021 года и достигнет $70 тыс. в ближайшие недели. Такой прогноз «Газете.Ru» дал основатель Smart Blockchain Алекс Райнхардт, комментируя рост стоимости биткоина до $65 тыс.

«Биткоин достигал исторического максимума 9 ноября 2021 года спустя год после третьего халвинга. Тогда средневзвешенная цена криптовалюты приблизилась вплотную к отметке $70 тыс. и составила $67 549. Учитывая, что биткоин уже торгуется по $64 500, можно предположить, что уже в ближайшие недели биткоин может обновить исторический максимум и достигнуть $70 тыс. Другой вопрос, сможет ли биткоин закрепиться на этом уровне», — отметил Райнхардт.

Что такое халвинг Халвинг — это плановое сокращение вновь выпускаемых монет, чтобы их число в интернете никогда не превышало 21 млн. Халвинг заложен в самом программном коде биткона, монета уже трижды его переживала. И каждый раз при двукратном сокращении выпуска биткоина его курс достигал очередного максимума.

По его словам, отчасти нынешний рост связан со страхом упущенной прибыли: инвесторы в спешке увеличивают позиции в биткоине. В ближайшие месяцы можно ожидать как роста, так и резких коррекций, которые неизбежно происходят на волатильных рынках, особенно подверженных эмоциональным покупкам и продажам, заключил криптоэксперт.

Криптовалюта дорожает уже пять дней подряд и за это время прибавила 17%. С начала года рост составил 40%.

Ранее криптоэксперт рассказал, стоит ли продавать биткоины после резкого подорожания.