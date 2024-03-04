Индекс Мосбиржи вырос до максимума за два года

Индекс Мосбиржи в ходе торгов поднялся на 0,7% до отметки 3288,81 пункта. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Предыдущий раз индекс находился на такой отметке 21 февраля 2022 года. Максимум же был достигнут октябре 2021 года, когда индекс смог перевалить за 4292,68 пункта.

По состоянию на 11:45 мск индекс достиг отметки в 3288,9 пункта. По состоянию на 11:50 мск индекс продолжил свой рост превысив отметку 3290 пунктов.

Росту индекса способствовало снижение санкционных рисков для России. На прошлой неделе опасения ужесточения санкций вызвали кратковременное падение российского фондового рынка.

Эксперты ожидают, что в ближайшее время индекс Мосбиржи может преодолеть отметку 3300 пунктов. Однако высокая ключевая ставка ЦБ будет ограничивать дальнейший подъем.

«Обновление максимумов — позитивный знак, но индексу еще предстоит закрепиться выше круглой отметки в 3300 пунктов для подтверждения выхода из консолидации. В этом случае первые ориентиры сместятся к 3380, а среднесрочно можно будет говорить о целях на уровне 3600», — прокомментировали рост индекса эксперты из «БКС-Экспресс».

До этого аналитик указал на возможность получить большие объемы дивидендов в 2024 году.

Ранее Банк России обнаружил манипулирование акциями СПБ Биржи.