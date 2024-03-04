Российские работодатели объяснили, что значит фраза «мы вам перезвоним»

Треть опрошенных российских работодателей — 30% — используют фразу «мы вам перезвоним» после собеседования при отказе соискателю в трудоустройстве. 38% респондентов отметили, что фраза «мы вам перезвоним» действительно означает обещание перезвонить. Это следует из опроса сервиса «Работа.ру», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

22% представителей бизнеса рассказали, что после этой фразы кандидата заносят в кадровый резерв для связи в будущем. 8% участников исследования связывают ее с утверждением кандидатуры соискателя у руководителя. Небольшая часть респондентов — 2% — считают, что фразу «мы вам перезвоним» говорят тогда, когда кандидатам направляют тестовое задание.

Интересно, что средний (50%) и малый бизнес (45%) чаще вкладывает в фразу «мы вам перезвоним» действительно обещание перезвонить. Крупный бизнес (30%) чаще отмечает, что после такого утверждения заносит кандидатов в кадровый резерв, а микробизнес (37%) за фразой «мы вам перезвоним» скрывает отказ в трудоустройстве.

«Услышав фразу «мы вам перезвоним», не стоит заранее расстраиваться. Работодатель может взять время для принятия решения или проведения дополнительных интервью с другими возможными сотрудниками. Во-вторых, эта фраза также может означать, что рекрутер хочет провести с соискателем более детальное собеседование. Стоит помнить, что процесс найма может занимать время, особенно если в компании сложные процедуры отбора», — отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков.

Поэтому не стоит паниковать, если звонка от работодателя не последует сразу после собеседования, заключил эксперт.

Опрос был проведен сервисом в феврале 2024 года. В нем приняли участие более 400 респондентов из числа HR-специалистов, HR-директоров, представителей компаний, руководителей и рекрутеров по всей России.

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