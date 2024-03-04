Стало известно, как изменился госдолг Украины

За последние 9 лет государственный долг Украины в расчете на одного жителя страны вырос в 4 раза — до $5,5 тыс. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на собственные подсчеты.

Согласно информации украинского минфина, общий госдолг страны с 2014 года увеличился в 2,4 раза, а за последние два года — в 1,5 раза, достигнув $145,3 млрд. Основной рост пришелся на внешние заимствования. Если в 2014 году они составляли $31 млрд, то в 2021 году — уже $64 млрд, а в прошлом году достигли $95 млрд.

В итоге если в 2014 году задолженность Украины на одного гражданина была $1,4 тыс., то в 2021 году — $2,4 тыс., а сейчас — $5,5 тыс. С учетом нового транша макрофинпомощи ЕС в $35,8 млрд госдолг на душу населения может достичь $6,9 тыс. в ближайшие годы, пишет издание.

В начале февраля Национальный банк Украины анонсировал ограничение переводов по картам и между счетами украинцев для борьбы с уклонением от уплаты налогов.

Ранее Нацбанк Украины продлил безналичный обмен рублей.