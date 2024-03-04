«Эксперт РА»: в 2024 году в России могут прекратить работу 15 банков

Чистая прибыль банковского сектора в 2024 году сократится на 13% по сравнению с 2023 годом и составит 2,8 трлн руб. Это следует из материалов рейтингового агентства «Эксперт РА».

По их данным, прибыль крупнейших 10 регуляторов за указанный период составит около 2,1 трлн руб.

«Топ-10 банков увеличат отрыв по доле за счет таких преимуществ, как низкая относительно конкурентов стоимость фондирования и технологическое превосходство», — говорится в сообщении. Эксперты организации отмечают, что средние банки будут испытывать внешние ограничения в связи с их внешнеэкономической деятельностью.

Согласно прогнозу агентства, в этом году около 15 кредитно-финансовых организаций могут уйти с рынка по причинам, связанным с плановой реорганизацией, добровольной сдачей или отзывом лицензий.

До этого сообщалось, что крупные российские банки приступили к снижению ставок по вкладам и накопительным счетам на фоне ожиданий смягчения политики Центробанка.

Ранее в России возбудили первое дело за нарушение правил рекламы банковских займов.