Кризис в Красном море ведет к росту цен на продовольствие в мире

Из-за блокировки движением хуситов «Ансар Аллах» Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря возник кризис, который негативно сказывается на мировой торговле и приводит к росту цен на продовольствие. Об этом ТАСС сообщил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для связи с Россией Олег Кобяков.

Кобяков отметил, что из-за блокировки хуситами Баб-эль-Мандебского пролива и Красного моря стоимость фрахта судов, следующих по этому маршруту, выросла почти в четыре раза, а объем грузоперевозок снизился на 30%. Он подчеркнул, что крупнейшие мировые морские перевозчики отказались использовать этот путь, что привело к нарушению логистических цепочек и увеличению расходов на перевозку через другие маршруты.

Экономический ущерб от блокировки приводит к удорожанию продукции, инфляции и ухудшению доступности продовольственных товаров для потребителей. Максимо Тореро, главный экономист ФАО, выразил опасения относительно рисков, связанных с обстановкой в различных морских районах, подчеркивая важность безопасности мировых торговых путей.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили о намерении наносить удары по Израилю и препятствовать проходу судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до окончания операции в анклаве. Атаки на гражданские суда в указанных районах начались с середины ноября прошлого года.

Ранее США обвинили Иран в подготовке атак хуситов на торговые суда в Красном море.