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Кувейт продлил меры по сокращению добычи нефти

Kuna: Кувейт продлил на II квартал дополнительное сокращение добычи нефти

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Charlie Riedel/AP

Государство Кувейт продлило на II квартал дополнительное добровольное сокращение нефтедобычи. Об этом со ссылкой на министра нефти Имада аль-Атики сообщает агентство Kuna.

Уточняется, что в I квартале Кувейт сократил производство на 135 тыс. баррелей в сутки и стал первой страной ОПЕК+, которая объявила о продлении мер на следующий квартал. При этом, по данным Bloomberg, и Кувейт, и другие государства, которые взяли схожие обязательства, договорились о продлении сокращения нефтедобычи до июня 2024 года.

До этого сообщалось, что среднесуточная добыча нефти странами – участницами сделки ОПЕК+ в январе 2024 года снизилась на 340 тыс. баррелей по сравнению с декабрем 2023 года и составила 41,2 млн баррелей в сутки. Большая часть сокращения пришлась на 12 стран ОПЕК — 310 тыс. баррелей в сутки. Остальные участники ОПЕК+, не входящие в картель, снизили добычу лишь на 30 тыс. баррелей в сутки.

Ранее Ангола отчиталась о первых результатах по добыче нефти после выхода из ОПЕК.

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