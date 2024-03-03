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Маск назвал преступным гонорар адвокатов акционера Tesla

Илон Маск назвал преступным гонорар адвокатов акционера Tesla в $6 млрд

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Grzegorz Wajda/Global Look Press

Илон Маск назвал преступным гонорар адвокатов акционера Tesla Ричарда Торнетта, которому в январе удалось оспорить выплату миллиардеру рекордного компенсационного пакета в $56 млрд. Cоответствующая публикация размещена на странице предпринимателя в социальной сети X, передает «Российская газета».

Три юридические фирмы подали заявление в суд штата Делавер с требованием к Tesla выплатить им $6 млрд, что соответствует почасовой ставке в размере $288 888. Бизнесмен посчитал общую сумму иска «преступной».

«Мы осознаем, что абсолютная сумма требуемого гонорара является беспрецедентной», — заявили адвокаты.

При этом юристы убеждены, что компания должна покрыть их гонорар, поскольку получила выгоду от того, что суд отменил выплаты Маску. Юристы хотят получить требуемую сумму в виде акций Tesla.

В январе сообщалось, что суд штата Дэлавер постановил не выплачивать Маску рекордный компенсационный пакет в размере $56 млрд. Иск подавал акционер Ричард Торнетт, который считал, что условия получения выплат были для Маска слишком простыми.

До этого психологи выяснили, что соцсеть X Илона Маска делает людей нервными и несчастными.

Ранее Илон Маск подал в суд на создателей ChatGPT.

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