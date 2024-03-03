Финансист спрогнозировал укрепление рубля весной

В ближайшие месяцы рубль будет укрепляться относительно доллара, евро и юаня. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на мнение финансового аналитика Ярослава Островского.

По его мнению, до конца мая доллар будет стоить 86-96 рублей, евро — 93-103 рубля, а юань — 11,5-13,3 рубля.

Главными факторами укрепления рубля Островский называет продолжение продажи валютной выручки экспортерами, сохранение ключевой ставки ЦБ на нынешнем уровне и «мягкую» денежно-кредитную политику ФРС и ЕЦБ.

В то же время на ослабление рубля может повлиять снижение цен на нефть, внешнеполитическое давление на Россию и укрепление доллара на мировых рынках. Тем не менее, по мнению эксперта, факторы укрепления преобладают, поэтому в ближайшие месяцы стоит ожидать нахождения курсов основных валют к рублю ближе к нижним границам обозначенных диапазонов.

До этого доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что курс доллара в марте будет колебаться от 87 до 92 рублей из-за нестабильности на валютном рынке и других факторов, таких как инфляция и цены на нефть.

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