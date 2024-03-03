Эфиопия планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят заявил, что Аддис-Абеба планирует наладить прямой экспорт товаров в Россию с помощью грузового авиасообщения. Его слова приводит РИА Новости.

«Нужно, чтобы и кофе, и цветы напрямую приходили в Москву. Я надеюсь, мы сможем это сделать. Если бизнесмены смогут договориться о технических аспектах», — сказал он.

По его словам, в ближайшее время начинаются грузовые рейсы между Эфиопией и Россией. По словам дипломата, Ethiopian Airlines уже согласны предоставить свои грузовые борта для поставок предпринимателей.

«Если он будет большой, тогда грузовой рейс может быть заполнен. Я знаю, что многие россияне любят кофе, особенно в больших городах», — добавил посол.

Также Чам Угала Урят заявил, что РФ и Эфиопии стоит начать переговоры об использовании национальных валют во взаимной торговле. В конце января председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что расчеты РФ с БРИКС в нацвалютах увеличились более чем в три раза — до 85%.

Ранее стало известно, что Россия начнет поставки свинины в Китай.