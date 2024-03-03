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Еврокомиссия оценила риски остановки транзита газа через Украину

Politico: Еврокомиссия изучила риски остановки транзита газа через Украину

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Павел Львов/РИА Новости

Прекращение транзита газа из РФ через Украину в Европу в конце 2024 года сократит объем импорта топлива на 5%. Об этом пишет Politico со ссылкой на составленный Еврокомиссией конфиденциальный документ.

Отмечается, что прекращение транзита газа через Украину приведет к увеличению расходов на его импорт из-за необходимости поиска альтернативных маршрутов. В Евросоюзе полагают, что объединение обладает резервами и гибкостью в вопросе газоснабжения, также там прорабатывают планы для предотвращения возможного дефицита энергии.

До этого стало известно, что Еврокомиссия интенсивно работает над полным отказом от поставок российского газа через Украину. Об этом 28 февраля заявил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Тим Макфи. По его словам, в настоящее время через украинскую газотранспортную систему ЕС получает порядка 15 млрд кубометров российского газа в год. Этот объем распределяется между Австрией, Словакией, Чехией и небольшая часть поступает в Италию.

Ранее в Молдавии обеспокоились нехваткой электроэнергии при отсутствии российского газа.

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