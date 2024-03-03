Посол Эфиопии рассказал о планах по экспорту кофе в Россию

Посол Эфиопии в Москве Чам Угала Урят рассказал в интервью РИА Новости, что страна не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию.

«Нет, нет. Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь», — сказал дипломат, добавив, что Эфиопия планирует экспортировать больше кофе по всему миру.

Говоря о возможности скидок для потребителей из России, он отметил, что все зависит от рынка, а не от решений правительства.

В сентябре прошлого года власти Эфиопии ввели временный запрет на вывоз из страны кофе в любом виде и в любых количествах.

В феврале генеральный директор по экономическому взаимодействию министерства экономического развития Эфиопии Абаби Демиссие заявил, что страна готова существенно нарастить поставки цветов, кофе и другой сельскохозяйственной продукции в Россию.

Ранее на Западе признали провал экономической изоляции России.