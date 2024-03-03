Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Посол Эфиопии рассказал о планах по экспорту кофе в Россию

Посол Эфиопии Чам Угала Урят: страна не будет сокращать объем экспорта кофе в РФ

close
100%
Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Посол Эфиопии в Москве Чам Угала Урят рассказал в интервью РИА Новости, что страна не планирует сокращать объем экспорта кофе в Россию.

«Нет, нет. Я знаю, в прошлом году были новости о возможном снижении импорта в РФ, но это была ложь», — сказал дипломат, добавив, что Эфиопия планирует экспортировать больше кофе по всему миру.

Говоря о возможности скидок для потребителей из России, он отметил, что все зависит от рынка, а не от решений правительства.

В сентябре прошлого года власти Эфиопии ввели временный запрет на вывоз из страны кофе в любом виде и в любых количествах.

В феврале генеральный директор по экономическому взаимодействию министерства экономического развития Эфиопии Абаби Демиссие заявил, что страна готова существенно нарастить поставки цветов, кофе и другой сельскохозяйственной продукции в Россию.

Ранее на Западе признали провал экономической изоляции России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами