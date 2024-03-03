Мир предупредили о наплыве китайского импорта

Мир во второй раз столкнется с наплывом китайского импорта, так как Китай увеличивает выпуск товаров, превышая внутренний спрос. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на прогнозы экономистов.

В конце 1990-х и начале 2000-х мир пережил бум импорта дешевых товаров китайского производства, который назвали «китайским шоком». Это произошло в результате ряда либеральных реформ и вступления Китая во Всемирную торговую организацию.

В результате в США произошло падение потребительских цен на рынке, но в то же время разорились многие местные производства.

В настоящее время КНР удваивает экспорт, чтобы оживить замедлившийся экономический рост. Профессор экономики Массачусетского технологического института Дэвид Аутор уверен, что в этот раз у стран Запада есть все поводы для тревоги, так как в нынешних условиях Китай конкурирует на рынке высокотехнологичной продукции.

До этого агентство Bloomberg писало, что Китай начал ослаблять позиции в экспорте электроники на некоторых ключевых рынках. Все большую конкуренцию КНР навязывает Индия.

Ранее финансовой системе США предрекли крушение.