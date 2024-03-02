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На Украине предсказали дефицит ряда продуктов из-за конфликта с польскими фермерами

На Украине ожидают дефицит цитрусовых и морепродуктов

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Pavlo Palamarchuk/Reuters

Продолжение блокировки границы польскими фермерами может привести к росту цен и даже дефициту ряда продуктов на Украине. Об этом в эфире телеканала «Рада» рассказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

По словам замминистра, под угрозой в первую очередь находится группа продуктов, которые не производятся на Украине. Речь идет о лимонах, апельсинах и прочих цитрусовых, а также бананах, океанической рыбе, морепродуктах и других подобных импортных товарах.

«По этим группам, действительно, может быть дефицит, а дефицит в большинстве случае приводит к росту цен», — сказал Высоцкий.

Помимо этого он пояснил, что украинским перерабатывающим предприятиям аграрного сектора для финального изготовления продукции также требуются импортируемые из других стран товары — элементы упаковки, консерванты и др.

При этом, по мнению Высоцкого, базовые продукты питания, такие как мясо, молоко, крупы, мука, сахар, масло на Украине производятся самостоятельно и с этой стороны опасности нет.

Ситуацию на польско-украинской границе, где бастуют фермеры, чиновник охарактеризовал как сложную.

1 марта в Раде назвали сумму, которую Украина потеряла из-за блокады границы с Польшей.

Ранее стало известно, что Польша собирается полностью закрыть границу с Украиной.

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