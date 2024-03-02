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Саркисян заявил, что в ЕАЭС еще далеки от внедрения единого валютного пространства

Саркисян: запуск единого валютного пространства ЕАЭС требует кропотливой работы

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Владислав Воднев/РИА Новости

Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не готовы к внедрению единого валютного пространства, заявил бывший премьер-министр Армении, зампред правления Евразийского банка развития (ЕАБР), куратор Фонда цифровых инициатив Тигран Саркисян. Его слова приводит ТАСС.

«Мы очень далеки от того, чтобы быть готовыми к имплементации единой валюты. Должна быть решена гармонизация задачи законодательства пяти стран, гармонизация законодательства, которое регулирует банковскую сферу. Это требует кропотливой работы, и ее еще предстоит сделать», — отметил Саркисян.

Между тем он подчеркнул, что формирование единого платежного пространства является актуальной и приоритетной задачей для ЕАЭС и стран-партнеров. В числе последних он назвал Иран, Египет, Вьетнам, Индию, Сингапур и Китай.

В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Страны БРИКС также уже давно обсуждают возможность создания общей расчетной единицы, альтернативной доллару.

Ранее аналитики оценили идею создания новой финансовой системы БРИКС на основе блокчейна.

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