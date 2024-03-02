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Россиянам рассказали, что будет с курсом рубля в марте

Аналитики оценили риски девальвации рубля в марте

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Sergei Karpukhin/Reuters

Аналитики разошлись в прогнозах по курсу рубля на март 2024 года: одни считают, что национальная валюта укрепится, в то время как другие ждут дальнейшего падения к доллару. Опрос экспертов провели в РБК.

По итогам февраля курс доллара к рублю вырос на 1,26%, до ₽91,15, курс евро — на 1,06%, до ₽98,61. Нервозность на валютный рынок в прошлом месяце принесло ожидание санкций. Однако ограничения оказались мягче, чем загадывал рынок.

Укрепление рубля в марте прогнозируют в SberСIB (до 87-88 рублей за доллар), «ВТБ Мои Инвестиции» (нижняя граница диапазона 87-92,5 рубля) и «БКС Форекс» (90-91 рубль за доллар).

В марте поддержку нацвалюте будут оказывать сразу несколько факторов, отметили аналитики. В их числе — обязательная продажа валютной выручки экспортерами, операции Минфина РФ и Банка России на открытом рынке, налоговый период, а также внутренний спрос на иностранную валюту.

Ряд экспертов рынка прогнозируют дальнейшее падение рубля к доллару. Так, в Россельхозбанке ожидают дальнейшее небольшое временное ослабление нацвалюты до уровней 91-95 рублей за доллар.

Некоторые специалисты считают, что доллар продолжит торговаться на уровнях 90-95 рублей.

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что у курса рубля нет «искусственных подпорок».

Ранее в Банке России назвали конфискацию активов РФ негативным сигналом для мира.

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