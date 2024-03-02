Россия выразила «соболезнования» канадцам из-за запрета на алмазы

Посольство РФ в Оттаве выразило «соболезнования» мужчинам Канады из-за запрета на импорт российских алмазов. Об этом говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в Telegram.

«Наши соболезнования всем канадским мужчинам», — сказано в сообщении.

В нем также отмечается, что за бриллианты женщин теперь «придется платить больше».

Накануне министр иностранных дел Канады Мелани Жоли объявила, что ее страна вместе с партнерами по G7 ввела дополнительные ограничения на импорт российских алмазов. По ее словам, этот запрет еще больше усиливает введенные Оттавой в декабре 2023 года ограничения на импорт бриллиантов и изделий с бриллиантами из России.

Россия является крупнейшим в мире производителем необработанных алмазов, объем их экспорта в 2022 году оценивался в $ 4,7 млрд. После начала специальной военной операции (СВО) Канада ввела санкции против алмазодобывающей компании «Алроса» и отменила статус РФ как наиболее благоприятствуемой нации, введя 35% тариф на весь российский импорт в Канаду.

Ранее эксперты спрогнозировали скачок цен на российские алмазы из-за санкций на них.