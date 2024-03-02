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В Еврокомиссии объяснили отказ от санкций на российский газ

Еврокомиссар Симсон заявила, что санкции на газ не были введены из-за разногласий

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Virginia Mayo/AP

Санкции на российский газ не были введены в рамках 13-го пакета ограничений из-за разногласий внутри Европейского союза. Об этом заявила европейский комиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает РИА Новости.

«Чтобы вводить санкции в Европейском союзе, нам нужно единогласие, каждый должен поддержать предложение, и это также причина того, почему до сих пор нет санкций против российского газа. Мы утвердили 13-й пакет санкций против России, но некоторые сырьевые товары не под санкциями, потому что санкции всегда должны посылать ясный сигнал тому, кто их заслуживает», — заявила Симсон.

При этом, выступая на пресс-конференции в Баку, Симсон отметила, что санкции не должны бить по тем, кто их вводит сильнее, чем по тем, против кого их вводят.

До этого аналитики предрекли рост мирового спроса на сжиженный природный газ в 2024 году.

Отмечается, что Китай вернулся на рынок, однако спрос еще не достиг уровней 2021 года.

Ранее в МИД РФ рассказали, чем грозит ЕС отказ от российского топлива.

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