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В Сбере рассказале о программно-аппаратном комплексе «Андромеда»

Сбер сэкономил около 600 млн рублей благодаря энергоменеджменту

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Пресс-служба Сбера

Мероприятия в сфере энергоменеджмента, включая внедрение моделей искусственного интеллекта в мониторинг инженерных систем жизнеобеспечения зданий, за последние три года позволили сэкономить Сберу порядка 600 млн рублей. Об этом на конгрессе Urban ESG в Москве заявила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

В рамках мероприятия, она также рассказала о планах банка по выводу на рынок программно-аппаратного комплекса «Андромеда». По ее словам, разработка Сбера уже применяется в 3000 офисах и 200 административных зданиях банка.

«Сейчас система внедряется в СберСити — умном городе в Рублево-Архангельском на западе Москвы. Сбер уже начал коммерческое тиражирование системы, и в ближайшее время мы планируем выйти на широкий рынок», — отметила Завьялова.

Она объяснила, что работа комплекса «Андромеда» направлена на автоматизацию техпроцессов. По ее словам, в их перечень входит учет и управление энергоресурсами. Так, например, «Андромеда» позволяет контролировать расходование электроэнергии на объекте. При этом комплекс способен помочь персоналу при внештатных ситуациях.

Также в банке уточнили, что «Андромеда» может выбирать ценовые категории потребителя электроэнергии, а также искать и выявлять аномалий в потреблении топливно-энергетических ресурсов. Предполагается, что система поможет снизить потребление электроэнергии до 10% в ночной период, а также способна предсказать пиковые часы нагрузки, что уменьшит расходы на электроэнергию.

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