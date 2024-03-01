Финансист оценила, какие факторы будут влиять на курс доллара в марте

На курс доллара по отношению к рублю в марте 2024 года окажут влияние итоги президентских выборов, цены на нефть и другие факторы. Об этом сообщила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финуниверситета при правительстве РФ Елена Корнилова, передает проект «Сноб».

По ее словам, курс американской валюты может подскочить в середине марта после выборов, что связано с политической неопределенностью и реакцией других стран на итоги. Помимо этого, курс рубля напрямую зависит от стоимости нефти, если она упадет — упадет и национальная валюта, отметила эксперт.

Указ об обязательной продаже валютной выручки частью экспортеров, а также высокая ключевая ставка Центробанка также помогают сдерживать рост курса доллара, продолжила Корнилова.

«Я бы не давала апокалиптичных прогнозов по курсу. Скорее всего, он сохранится в диапазоне 89–92 рубля за доллар», — заключила она.

Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица до этого рассказал «Газете.Ru», что в марте курс доллара будет находиться в широком диапазоне — от 87 до 92 рублей.

Ранее аналитик спрогнозировал курс доллара на следующую неделю.