Стало известно, сколько россияне потратят на подарки к 8 Марта

Большинство опрошенных мужчин — 61,5% — планируют потратить на подарки к 8 Марта свыше 10 тыс. руб., тогда как две трети женщин (65,8%) ограничились на 23 Февраля бюджетом в пределах 5 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании финансовой онлайн-платформы Webbankir на основе опроса 1,3 тыс. мужчин и 1,2 тыс. женщин по всей России (есть у «Газеты.Ru»).

14,7% мужчин-респондентов готовы купить подарки дороже 20 тыс. руб. Еще 14,8% определили свой бюджет в пределах 20 тыс. руб. Самая многочисленная группа опрошенных мужчин (32%) планируют потратить на презенты до 10 тыс. руб., а 17,2% – до 5 тыс. руб. Каждый пятый (21,3%) хочет уложиться в 3 тыс. руб. или меньше.

В то же время доля женщин, которые не готовы тратить на подарки к 23 Февраля более 3 тыс. руб., оказалась в два раза больше – 44,7%. 21,1% участниц опроса назвали бюджет в размере 5 тыс. руб., 17,1% – 10 тыс. руб., а 7,2% – 20 тыс. руб. Только 9,9% женщин приобретали подарки дороже 20 тыс. руб.

При этом ничего не планируют дарить на 8 Марта лишь 8,7% респондентов-мужчин. Среди женщин доля тех, кто не покупал подарки к 23 Февраля, составляет 20%.

По мнению аналитиков Webbankir, результаты исследования не означают, что мужчины щедрее женщин.

«Скорее, ответы обусловлены разницей в уровне дохода и отношением к праздникам. С одной стороны, мужчины, как правило, зарабатывают больше, а значит, могут позволить себе более крупные траты. С другой стороны, 8 Марта официально является Международным женским днем, тогда как восприятие Дня защитника Отечества далеко не столь однозначно. Для кого-то это не гендерный, а сугубо профессиональный праздник», — пояснили аналитики.

Список самых популярных подарков к 8 Марта при этом оказался вполне традиционен. Отвечая на вопрос «Что планируете подарить самым близким женщинам?», чаще всего мужчины называли цветы – 38,9%. На втором месте оказались парфюмерия и косметика – 32,5% голосов, на третьем – деньги (29,4%).

В число популярных подарков к 8 Марта в 2024 году вошли также смартфоны и другие электронные гаджеты (15,1%), съедобные подарки, например кондитерские изделия и прочие деликатесы (13,5%), бытовая техника (12,7%), ювелирные украшения (12%), билеты на концерт или в театр (10,3%) и белье (8,7%).

В целом подарки, которые готовят мужчины, соответствуют ожиданиям женщин, хотя в реальности их пожелания немного разнообразнее. 35,6% хотели бы получить просто деньги. 28,5% респонденток обрадуются цветам, 22,9% – парфюмерии и косметике. Еще 13% ждут в подарок смартфон и электронику, 12,5% – одежду или обувь, 12% – бытовую технику. 10,4% хотели бы отметить праздник билетами на культурное мероприятие и ровно столько же – поездкой на отдых. Для 8,2% хороший подарок – что-нибудь съедобное. Примерно по 7% отдают предпочтение украшениям и предметам интерьера.

Webbankir провел исследование в конце февраля 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что больше всего подорожало из подарков к 8 Марта.